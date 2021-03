Stand: 11.03.2021 16:32 Uhr Tischtennis: Ovtcharov erreicht wieder das Halbfinale

Beim zweiten Tischtennis-WTT-Turnier in Katar hat der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov das Halbfinale erreicht. Der Hamelner gewann nach 0:2-Satzrückstand mit 3:2 gegen den Schweden Anton Källberg. Ovtcharov hatte in der vergangenen Woche in Doha das erste Turnier der neuen WTT-Serie gewonnen. Sein Halbfinal-Gegner war der 17-jährige Japaner Tomokazu Harimoto. Auf das "Wunderkind" trifft der 15 Jahre ältere Ovtcharov auch diesmal in der Runde der besten Vier. | 11.03.2021 14:58