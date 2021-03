Stand: 05.03.2021 19:28 Uhr Tischtennis: Ovtcharov erreicht Endspiel in Doha

Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov (Hameln) hat beim ersten Turnier der neuen WTT-Serie gleich das Endspiel erreicht. Der frühere Weltranglisten-Erste gewann am Freitagabend in Doha/Katar nach 0:2-Satzrückstand noch 4:2 gegen den erst 17-jährigen Japaner Tomokazu Harimoto. Finalgegner am Sonnabend ist der 19 Jahre alte Lin Yun-Ju aus Taiwan. | 05.03.2021 19:26