Stand: 30.07.2022 15:13 Uhr Tischtennis: Ovtcharov im Pokal-Achtelfinale gegen Bremen

Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov startet seine Titelmission im Pokal-Achtelfinale mit dem TTC Neu-Ulm beim SV Werder Bremen. In den vergangenen drei Jahren war Neu-Ulm jeweils im Achtelfinale ausgeschieden und hatte die erhoffte Final-Four-Teilnahme in der heimischen Arena somit verpasst. In der neuen Saison soll es nun mit dem Titelgewinn klappen und dafür hat der TTC den Kader deutlich aufgerüstet. In dieser Pokal-Saison starten neben dem in Hameln aufgeachsenen Dimitrij Ovtcharov auch Vize-Weltmeister Truls Moregard und Lin Yun-Ju, und damit drei Spieler aus den Top 10 der Weltrangliste, für Neu-Ulm. | 30.07.2022 15:14