Stand: 16.09.2020 12:40 Uhr

Thole/Wickler mit starkem EM-Auftakt

Julius Thole und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-EM in Lettland einen Auftakt nach Maß erwischt. Die Vizeweltmeister aus Hamburg, in Jurmala an Position drei gesetzt, besiegten zum Start das Gastgeber-Duo Aleksandrs Solovejs und Mihails Samoilovs deutlich mit 2:0 (21:11, 20:12) und können mit einem zweiten Sieg in der Gruppe nun den Direkteinzug ins Viertelfinale klarmachen. "Das kann so weitergehen", sagte Thole, der die EM als "Höhepunkt der Saison" einstufte. | 16.09.2020 12:30