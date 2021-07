Stand: 10.07.2021 12:06 Uhr Thioune hält an Plan fest: "Will Bundesliga-Trainer werden"

Der ehemalige HSV-Trainer Daniel Thioune hat die Trennung vom Hamburger Fußball-Zweitligisten überwunden. "Ich habe ein paar Wochen gebraucht, diese Zeit zu verarbeiten. Die Aufarbeitung ist jetzt nahezu abgeschlossen", sagte Thioune dem "Hamburger Abendblatt". "Mein Leben ist aktuell entschleunigt. Das Tempo in Hamburg und den Jahren davor war hoch. Alles nahezu ohne Pause und sehr intensiv." An seinem Plan hält der 46-Jährige fest: "Ich will Bundesliga-Trainer werden, das ist auf Sicht mein Ziel." | 10.07.2021 12:01