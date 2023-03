Stand: 20.03.2023 08:04 Uhr Thieme reitet in Florida zum Weltcup-Sieg

Springreiter André Thieme hat das Weltcup-Springen in Ocala gewonnen. Der Europameister aus Plau am See setzte sich beim Höhepunkt des Turniers in Florida im Sattel von Chakaria durch und sicherte sich den ersten bedeutenden Sieg bei seiner mehrwöchigen USA-Tour. Der 47-Jährige gewann vor Maria Gabriela Brugal Gasso (Dominikanische Republik) mit J'adore und Santiago Lambre (Brasilien) mit Chacco Blue II. Für ein Ticket für das Weltcup-Finale Anfang April in Omaha kommt der Erfolg zu spät. Die Qualifikation ist mit dem Turnier in Ocala beendet. | 20.03.2023 08:03