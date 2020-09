Stand: 18.09.2020 08:28 Uhr

Theis verliert mit den Celtics auch Spiel zwei

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis aus Salzgitter und die Boston Celtics stehen in der Halbfinal-Serie der nordamerikanischen Profiliga NBA mit dem Rücken zur Wand. Gegen die Miami Heat verlor der Rekordmeister auch das zweite Spiel mit 101:106 und liegt in der Serie "Best of Seven" mit 0:2 zurück. Theis kam in 32 Minuten Einsatzzeit auf sechs Punkte. Im ersten Abschnitt hatten die Celtics zeitweise mit 17 Punkten geführt. Miami drehte die Partie dann im dritten Drittel (37:17). | 18.09.2020 08:28