Stand: 20.09.2020 10:57 Uhr

Theis verkürzt mit Boston im NBA-Halbfinale

Basketball-Profi Daniel Theis (Salzgitter) hat sich mit den Boston Celtics im Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga zurückgemeldet. Der NBA-Rekordmeister gewann mit 117:106 gegen die Miami Heat und verkürzte dadurch in der "Best-of-Seven"-Finalserie der Eastern Conference auf 1:2. Theis kam in fast 25 Minuten auf acht Punkte und sieben Rebounds. Das vierte Spiel wird in der Nacht auf Donnerstag stattfinden. Zuvor treffen zweimal die Los Angeles Lakers und die Denver Nuggets aufeinander. Im Endspiel der Western Conference wurde bislang ein Spiel ausgetragen, die Lakers führen mit 1:0. | 20.09.2020 10:40