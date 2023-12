Stand: 01.12.2023 10:02 Uhr Theis und die Clippers unterliegen den Warriors

Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat am Donnerstag (Ortszeit) mit den Los Angeles Clippers in der nordamerikanischen NBA die zehnte Saisonniederlage kassiert. Das neue Team des 31-Jährigen aus Salzgitter unterlag den Golden State Warriors mit 114:120, die in der Western Conference damit an den Clippers vorbeizogen. Theis kam in der Begegnung auf zehn Punkte und jeweils zwei Vorlagen und Rebounds. | 01.12.2023 10:02