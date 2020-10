Stand: 10.10.2020 10:39 Uhr Theis nach Corona-Saison: "Es gibt wichtigere Dinge"

Für den deutschen Basketball-Nationalspieler Daniel Theis (Salzgitter) spielte in diesem Jahr in der nordamerikanischen Profiliga NBA der Kampf gegen gesellschaftliche Missstände eine größere Rolle als die Frage nach dem Titel. "Definitiv. Ich will das jetzt nicht kleinreden, eine Meisterschaft ist eine Meisterschaft. Aber es gibt Dinge, die wichtiger sind", sagte der Profi der Boston Celtics der "Süddeutschen Zeitung": "Es war wichtig, dass wir unsere Plattform nutzen. Wenn jemand wie LeBron James etwas sagt, hören die Leute zu, und bei seiner Reichweite reden wir von Millionen." | 10.10.2020 10:38