Theis mit Monaco dem EuroLeague-Halbfinale nah

Der deutsche Basketball-Weltmeister Daniel Theis aus Salzgitter und seine AS Monaco sind dem Halbfinal-Einzug in der EuroLeague ein gutes Stück nähergekommen. Monaco schlug den spanischen Spitzenclub FC Barcelona im zweiten Viertelfinal-Spiel 92:79 (49:40) und führt in der Best-of-five-Serie nun 2:0. Die möglicherweise schon entscheidende dritte Partie findet am Mittwoch (19 Uhr) in Katalonien statt. Theis, im ersten Viertelfinale noch mit 22 Zählern bester Werfer, kam diesmal auf vier Punkte und zwei Rebounds. | 25.04.2025 21:28