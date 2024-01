Stand: 15.01.2024 08:38 Uhr Theis in Startformation der Clippers, aber mit Niederlage

Basketball-Weltmeister Daniel Theis ist im NBA-Spitzenspiel zwischen den Los Angeles Clippers und den Minnesota Timberwolves kurzfristig in die Startaufstellung gerutscht, hat die Niederlage der Clippers aber nicht verhindern können. Gegen das beste Team der Western Conference unterlag LA am Sonntagabend trotz eines starken Schlussspurts 105:109. Der Salzgitteraner Theis spielte von Beginn an, weil Ivica Zubac wegen Muskelbeschwerden an der Wade passen musste. Theis kam in 22 Minuten auf dem Feld zu drei Zählern und vier Rebounds. | 15.01.2022 08:36