Stand: 16.05.2022 09:48 Uhr Theis in den NBA Conference Finals

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis steht mit den Boston Celtics in der dritten Playoff-Runde der NBA. Am Sonntag setzten sie sich im entscheidenden siebten Spiel gegen die Milwaukee Bucks durch. Mit 109:80 siegte die Mannschaft um Theis und warf den Titelverteidiger aus den Playoffs. Die Celtics waren zuletzt in der Saison 2019/20 in den Conference Finals. Als Team versenkten die Gastgeber 22 Dreier - ein NBA-Rekord für ein siebtes Playoff-Spiel. Theis blieb in sechsminütiger Einsatzzeit ohne Punkte, holte sich aber drei Rebounds und blockte zwei Würfe. Für die Celtics kommt es in den Eastern Conference Finals zum Duell mit den Miami Heat. | 16.05.2022 09:31