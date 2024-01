Stand: 11.01.2024 09:04 Uhr Theis gewinnt NBA-Duell mit Schröder

Basketball-Weltmeister Daniel Theis aus Salzgitter und die Los Angeles Clippers sind in der NBA weiterhin schwer zu schlagen - und haben nun auch Dennis Schröder (Braunschweig) eine knappe Niederlage zugefügt. Die Clippers gewannen gegen die Toronto Raptors mit 126:120, im Duell der deutschen Kumpels war Schröder indes der deutlich auffälligere. Der Kapitän der Nationalmannschaft stand mal wieder in der Startformation der Raptors und überzeugte mit 22 Punkten. Theis kam auf der anderen Seite erneut von der Bank. In knapp 16 Minuten auf dem Parkett steuerte er vier Zähler bei. | 11.01.2021 09:03