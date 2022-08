Stand: 24.08.2022 09:04 Uhr Theis fehlt deutschen Basketballern gegen Schweden

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muss bei der WM-Qualifikation in Schweden mit einem ersatzgeschwächten Team antreten. Unklar ist weiterhin, ob der Braunschweiger Dennis Schröder am Donnerstag (18.30 Uhr) nach seiner Knöchelverletzung beim Supercup in Hamburg auflaufen kann. Sicher ausfallen wird Daniel Theis. Das Salzgitteraner laboriert an Knieproblemen. Die weiteren deutschen Profis aus der nordamerikanischen Profiliga NBA, Isaac Bonga, Isaiah Hartenstein, Maximilian Kleber und Moritz Wagner, sind sicher für den ganzen EM-Sommer raus. | 24.08.2022 09:03