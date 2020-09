Stand: 24.09.2020 08:35 Uhr

Theis droht mit Boston Play-off-Aus

Daniel Theis und den Boston Celtics droht in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Liga das Aus im Halbfinale. Durch die 109:112-Niederlage gegen die Miami Heat liegt der NBA-Rekordmeister in der Best-of-Seven-Serie mit 1:3 zurück. Während Nationalspieler Theis seine vier Würfe alle verwandelte und acht Punkte erzielte, trumpfte bei Miami Tyler Herro auf. Dem Rookie gelang mit seinen 37 Punkten ein Rekord: Bislang konnte kein Neuling in einem Conference-Finale mehr Punkte erzielen. | 24.09.2020 08:35