Stand: 23.03.2021 09:09 Uhr Theis' Celtics rutschen aus direkten NBA-Playoff-Rängen

Die Boston Celtics mit Basketball-Nationalspieler Daniel Theis (Salzgitter) haben in der NBA gegen die Memphis Grizzlies verloren. Theis rettete sein Team mit einem Dunk 7,3 Sekunden vor Schluss zwar beim Stand von 117:117 in die Verlängerung, konnte das 132:126 am Ende aber auch nicht verhindern. Durch die Niederlage rutschten die Celtics aus den Top sechs der Eastern Conference, die für die direkte Playoff-Teilnahme notwendig sind. Theis kam auf 13 Punkte, sechs Rebounds und vier Vorlagen. | 23.03.2021 09:08