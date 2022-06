Stand: 18.06.2022 18:03 Uhr Testspielsiege für Hannover 96 und Eintracht Braunschweig

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sein Testspiel beim SV Ramlingen/Ehlershausen mit 3:0 (1:0) gewonnen. Beim Oberligisten trug sich erneut Youngster Nicolo Tresoldi in die Torschützenliste ein und brachte die "Roten" in Führung (32.). Nach der Pause sorgten Maximilian Beier (51.) und Jannik Dehm (67.) für den Endstand. Auch Eintracht Braunschweig feierte einen Sieg in der Vorbereitung: Der Zweitliga-Aufsteiger gewann beim Polizei SV 16:0 (7:0). | 18.06.2022 18:02