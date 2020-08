Stand: 29.08.2020 17:27 Uhr

Testspiele: Werder und Wolfsburg gewinnen

Auch dank des Debüt-Treffers von Neuzugang Tahith Chong hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen seine weiße Weste in der Vorbereitung gewahrt. Gegen den niederländischen Ehrendivisionär FC Groningen, der ohne Arjen Robben antrat, gewann das Team von Trainer Florian Kohfeldt am Sonnabend in Lohne klar mit 4:0 (4:0) und feierte den vierten Sieg im vierten Testspiel. Der VfL Wolfsburg blieb beim 3:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln ebenfalls ohne Gegentor.