Stand: 05.10.2020 16:31 Uhr Testspiele: St. Pauli gegen Werder Bremen und Holstein Kiel

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli nutzt die Länderspielpause für zwei Testspiele. Am Mittwoch spielen die Hamburger gegen Bundesligist Werder Bremen, am Donnerstag gegen Ligakonkurrent Holstein Kiel. Zweitligist VfL Osnabrück am morgigen Dienstag bereits gegen Drittligist Viktoria Köln. | 05.10.2020 16:31