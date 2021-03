Stand: 25.03.2021 16:08 Uhr Testspiele: Osnabrück und St. Pauli spielen remis

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat sich in einem Testspiel mit einem Remis vom Drittligisten Viktoria Köln getrennt. Bryan Henning (3.), Bashkim Ajdini (47.) und Timo Beermann (52.) erzielten am Donnerstagnachmittag beim 3:3 (1:0) die Treffer für die Lila-Weißen. Ligakonkurrent FC St. Pauli spielte beim Bundesligisten Arminia Bielefeld 1:1 (1:1), Lukas Daschner traf bereits in der zweiten Minute für die Hamburger. | 25.03.2021 16:07