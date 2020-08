Stand: 13.08.2020 22:11 Uhr

Testspiele: Kiel - Hansa, HSV - Lübeck fällt aus

Holstein Kiel hat drei weitere Testspiele vereinbart. Nach dem Auftakt gegen den Ligarivalen FC St. Pauli an diesem Sonnabend tritt der Fußball-Zweitligist am 22. August gegen den VfL Wolfsburg an. Am 25. August geht es gegen Ajax Amsterdam und zum Abschluss der Vorbereitung am 5. September gegen Hansa Rostock. Derweil wurde bekannt, dass das für Freitag geplante Testspiel des Hamburger SV gegen den VfB Lübeck wegen des Corona-Falls beim Drittligisten abgesagt worden ist. | 13.08.2020 22:11