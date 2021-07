Stand: 03.07.2021 18:50 Uhr Testspiele: Hansa und VfL siegen, Hannover 1:1, BTSV verliert

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat auch sein viertes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Der Aufsteiger mühte sich am Sonnabend gegen den Viertligisten FSV Luckenwalde allerdings zu einem 3:1 (1:1)-Sieg. Jan Löhmannsröben, Bentley Baxter Bahn und John Verhoek erzielten die Tore. In einem Duell zweier Zweitligisten trennten sich Hannover 96 und der SC Paderborn 1:1. Florent Muslija traf für die Niedersachsen per Strafstoß. Drittligist Eintracht Braunschweig verlor beim Zweitligisten Dynamo Dresden 0:1 (0:0). Den 5:0 (4:0)-Erfolg des Drittligisten VfL Osnabrück gegen den Regionaligisten BSV Rehden stellten Marc Heider, Felix Higl (jeweils zwei Tore) und Lukas Gugganig sicher. | 03.07.2021 18:49