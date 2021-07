Stand: 03.07.2021 17:03 Uhr Testspiele: Hansa Rostock gewinnt, Hannover 96 spielt remis

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat auch sein viertes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Der Aufsteiger mühte sich am Sonnabend vor 850 Zuschauern im Rostocker Volksstadion gegen den Viertligisten FSV Luckenwalde allerdings zu einem 3:1 (1:1)-Sieg. Jan Löhmannsröben, Bentley Baxter Bahn und John Verhoek erzielten die Tore. In einem Duell zweier Zweitligisten trennten sich Hannover 96 und der SC Paderborn 1:1. Florent Muslija traf für die Niedersachsen per Strafstoß. | 03.07.2021 17:03