Stand: 10.07.2021 16:12 Uhr Testspiele: FC St. Pauli und Holstein Kiel jeweils remis

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich in einem Testspiel vom dänischen Erstligisten Odense BK mit 2:2 (0:1) getrennt. Vor 600 Zuschauern im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt erzielten am Sonnabend Simon Makienok und Lukas Daschner die Hamburger Tore. Auch Ligarivale Holstein Kiel spielte unentschieden - allerdings vor leeren Rängen. Beim 1:1 (0:1) gegen den dänischen Meister Bröndby IF aus Kopenhagen traf Marco Komenda für die "Störche". | 10.07.2021 16:11