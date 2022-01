Stand: 08.01.2022 18:06 Uhr Testspiele: Braunschweig mit Remis, Meppen siegt

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat sich in einem Testspiel vom niederländischen Erstligisten Twente Enschede am Sonnabend 1:1 (0:1) getrennt. Die Führung der Gastgeber glich Yari Otto auf Vorlage von Neuzugang Jan-Hendrik Marx aus. Lion Lauberbach, Jomaine Consbruch und Sebastian Müller fehlten bei dem Test. Wegen des Kontakts zu einem Corona-Verdachtsfall haben sich die Spieler nach Clubangaben in freiwillige häusliche Isolation begeben, bis die Ergebnisse der PCR-Tests vorliegen. Der SV Meppen setzte sich im Testspiel beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen mit 2:1 (2:1) durch. Die Tore der Emsländer erzielten Rückkehrer Mike-Steven Bähre und René Guder. | 08.01.2021 18:05