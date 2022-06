Stand: 28.06.2022 20:04 Uhr Testspiele: Braunschweig gewinnt - Meppen und Oldenburg verlieren

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den ersten Härtetest seiner Saisonvorbereitung bestanden. Während eines Trainingslagers im Schwarzwald besiegte der Aufsteiger das Drittliga-Team SC Freiburg II am Dienstag mit 1:0 (1:0). Das einzige Tor schoss Neuzugang Anton Donkor in der zweiten Minute. Drittligist SV Meppen unterlag dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam in Oldenzaal nahe der deutschen Grenze mit 0:3 (0:3). Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg verlor im Stadtduell gegen Oberligist VfL Oldenburg mit 2:3 (0:2). | 28.06.2022 23:00