Stand: 28.01.2022 16:05 Uhr Testspiel: Remis zwischen Holstein Kiel und St. Pauli

Die Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel und FC St.Pauli haben sich in einem Testspiel am Freitag mit einem 3:3 (2:0) getrennt. Fabian Reese (9.) und Julian Korb (23.) brachten die "Störche" in Führung, nach der Pause traf Maximilian Dittgen (48., 53.) für die Hamburger doppelt. Den erneuten KSV-Führungstreffer durch Marcel Benger (54.) glich Simon Makienok zum Endstand aus (60.). In der Liga hatte Holstein kurz vor Weihnachten die Kiezkicker mit 3:0 besiegt. | 28.01.2022 16:04