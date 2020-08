Stand: 26.08.2020 19:44 Uhr

Testspiel-Niederlagen für HSV und Hannover

Torjäger Simon Terodde hat in seinem ersten Spiel für Fußball-Zweitligist Hamburger SV getroffen, die 2:3 (1:3)-Testspielniederlage gegen seinen Ex-Club VfB Stuttgart aber nicht verhindern können. Im österreichischen Kufstein erzielte der Zugang das Tor zum 1:3 (42.). Zudem traf Manuel Wintzheimer (65.). Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 hat seinen ersten Test während des Trainingslagers in Österreich verloren. Dem Europa-League-Teilnehmer TSV Hartberg unterlagen die Niedersachsen am Mittwochabend mit 1:2 (1:0). Für 96 traf Simon Stehle (32.). Sommerfahrplan HSV Sommerfahrplan Hannover | 26.08.2020 19:42