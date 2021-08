Stand: 04.08.2021 20:40 Uhr Testspiel: Meppen - Lazio Rom 1:1

Fußball-Drittligist SV Meppen hat in einem Testspiel in Marienfeld dem italienischen Erstligisten Lazio Rom ein 1:1 (1:1) abgetrotzt. Lukas Krüger erzielte das Führungstor der Emsländer, Meppens Keeper Matthis Marsman parierte in der 84. Minute einen Strafstoß von Ciro Immobile. | 04.08.2021 20:39