Stand: 24.03.2023 15:15 Uhr Testspiel: Hannover 96 verliert gegen St. Paulis B-Elf

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat im Testspiel gegen die zweite Garde des Ligakonkurrenten FC St. Pauli eine Niederlage kassiert. Die Hamburger setzten sich am Freitag in Norderstedt gegen die überwiegenden mit Stammkräften angetretenen Niedersachsen mit 2:0 (0:0) durch. Luca Zander (51.) brachte die Hamburger in Norderstedt in Führung, Oladapo Afolayan (87.) erhöhte kurz vor Spielende. | 24.03.2023 15:15