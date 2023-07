Stand: 07.07.2023 20:04 Uhr Testspiel: HSV mit Remis gegen Viktoria Pilsen

Der Hamburger SV hat im zweiten Testspiel der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Zweiten Liga zwei Führungen verspielt und ein Remis geholt. Die Hanseaten kamen gegen den tschechischen Erstligisten FC Viktoria Pilsen am Freitagabend im Rahmen des Trainingslagers in Kitzbühel nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus. Für den HSV erzielten Robert Glatzel per Strafstoß (31.), Levin Öztunali (34.) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (56.) die Tore. Testspiele | 07.07.2023 20:02