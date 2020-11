Stand: 18.11.2020 12:46 Uhr Terodde: "HSV hat Potenzial für Bundesliga"

Fußballprofi Simon Terodde glaubt an eine erfolgreiche Zukunft des Hamburger SV. "Wir haben eine sehr interessante und entwicklungsfähige Mannschaft, die das Potenzial hat, in der Bundesliga zu spielen und sich dort auch weiterentwickeln kann", sagte der Mittelstürmer des Zweitligisten im Sport1-Podcast "Lieber Fußball". Allerdings weiß der 32-Jährige auch, wie wichtig der Erfolg für den Spitzenreiter ist: "In Hamburg kannst du keinem verklickern, Achter oder Neunter zu werden." | 18.11.2020 12:44