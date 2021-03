Stand: 22.03.2021 12:13 Uhr Tennisweltrangliste: Zverev rückt Federer auf die Pelle

Alexander Zverev rückt Roger Federer in der Tennis-Weltrangliste auf die Pelle. Nach seinem Turniersieg in Acapulco/Mexiko bleibt der 23 Jahre alte Hamburger zwar Siebter, ihm fehlen nach seinem Finaltriumph gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas aber nur noch rund 300 Punkte auf den 20-maligen Grand-Slam-Champion aus der Schweiz vor ihm. Beste deutsche Frau im Ranking bleibt die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber aus Kiel als 26. Außer ihr ist keine Norddeutsche mehr in den Top 100 zu finden. | 22.03.2021 11:11