Tennisturnier in Miami: Kerber verliert gegen Osaka

Angelique Kerber ist beim WTA-Tennisturnier in Miami bereits in der zweiten Runde gescheitert. Die ehemalige Weltranglistenerste aus Kiel unterlag am Donnerstag in ihrem Auftaktmatch der viermaligen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan mit 2:6, 3:6. In der ersten Runde hatte Kerber ein Freilos. Die an Position 13 gesetzte Kerber kassierte im ersten Satz ein schnelles Break und kam nie richtig in die Partie. Nach nur 1:01 Stunden verwandelte Osaka ihren dritten Matchball zum Sieg. | 24.03.2022 19:51