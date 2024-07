Stand: 18.07.2024 12:21 Uhr Tennisspielerin Lys in Budapest im Viertelfinale

Die Hamburger Tennisspielerin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Budapest (267.082 Dollar) das Viertelfinale erreicht. In ihrem Achtelfinale am Donnerstag war die 22-Jährige gegen Bernarda Pera mit einem 7:6 (8:6), 4:1 schon auf dem Weg zum Sieg, ehe die US-Amerikanerin verletzungsbedingt aufgab. Im Viertelfinale trifft Lys nun auf Xiy Wang (China) oder Rebecca Sramkova (Slowakei). | 18.07.2024 12:20