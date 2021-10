Stand: 28.10.2021 20:30 Uhr Tennisprofi Zverev erreicht Viertelfinale in Wien

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien das Viertelfinale erreicht. In der Runde der letzten 16 bezwang die Nummer vier der Weltrangliste am Donnerstag den Australier Alex de Minaur nach hartem Kampf über 1:39 Stunden mit 6:2, 3:6, 6:2. Dank einer konzentrierten Leistung im Schlusssatz setzte sich Zverev verdient durch und fuhr damit seine 300. Sieg auf der ATP-Tour ein. Im Viertelfinale trifft der 24 Jahre alte Hamburger auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime. | 28.10.2021 20:30