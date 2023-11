Stand: 14.11.2023 18:39 Uhr Tennisbälle und Becherwürfe: DFB-Geldstrafe für den FC St. Pauli

Das DFB-Sportgericht hat gegen den FC St. Pauli eine Geldstrafe über 10.500 Euro ausgesprochen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Damit bestraft der DFB den Tabellenführer der 2. Bundesliga für zwei Vorfälle. Am 5. August hatten Anhänger der Hamburger bei der Partie gegen Fortuna Düsseldorf "mindestens fünf Becher in Richtung des Schiedsrichterteams" geworfen. Am 1. September hatten Pauli-Fans "mindestens 60 Tennisbälle" auf das Spielfeld bei der Begegnung gegen Eintracht Braunschweig geworfen. Der FC St. Pauli hat beiden Urteilen zugestimmt. | 13.11.2023 16:50