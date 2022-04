Stand: 20.04.2022 20:47 Uhr Tennis in Stuttgart: Kerber und Lys ausgeschieden

Angelique Kerber ist beim Tennisturnier in Stuttgart in der ersten Runde ausgeschieden. Die Kielerin unterlag am Mittwoch der favorisierten Estin Anett Kontaveit 6:3, 4:6, 4:6. Auch für Qualifikantin Eva Lys ist das Turnier beendet. Die Hamburgerin verlor im Achtelfinale gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek 1:6, 1:6. Am Dienstag hatte die deutsche Meisterin bei ihrem ersten WTA-Hauptfeldmatch beeindruckt und die Weltranglisten-38. Viktorija Golubic aus der Schweiz bezwungen. | 20.04.2022 20:47