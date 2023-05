Stand: 16.05.2023 21:56 Uhr Tennis in Rom: Zverev scheitert im Achtelfinale an Medwedew

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat das Viertelfinale beim ATP-Masters in Rom deutlich verpasst. Der Hamburger verlor am Dienstagabend sein Achtelfinale gegen Daniil Medwedew nach 1:56 Stunden mit 2:6, 6:7 (3:7). Es war der zweite Akt des Tages für Zverev. Am Vormittag hatte er zunächst die Fortsetzung seiner am Montag wegen Regens abgebrochenen Partie gegen den US-Amerikaner Jeffrey John Wolf (USA) mit 6:4, 7:5 für sich entschieden. | 16.05.2023 21:55