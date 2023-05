Stand: 16.05.2023 13:31 Uhr Tennis in Rom: Zverev im Achtelfinale, nun gegen Medwedew

Tennisprofi Alexander Zverev steht im Achtelfinale des ATP-Masters in Rom. Der Hamburger beendete das am Montag wegen Regens unterbrochene Drittrundenmatch gegen den US-Amerikaner Jeffrey John Wolf am Dienstag mit 6:4, 7:5 - und muss schon wenige Stunden später erneut ran. Zverevs Achtelfinale gegen den Russen Daniil Medwedew ist für Dienstagabend angesetzt. Das Duell ist brisant - vor einem Monat hatte Zverev Medwedew als einen der "unfairsten Spieler der Welt" bezeichnet. | 16.05.2023 13:30