Tennis in Monte Carlo: Halbfinal-Aus für Zverev

Tennisprofi Alexander Zverev muss seinen Traum vom Titelgewinn beim Turnier in seiner Wahlheimat Monaco vorerst begraben. Der Hamburger verlor am Sonnabend das Halbfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas 4:6, 2:6 und bleibt damit in diesem Jahr ohne Turniersieg. Nach dem in mehr als drei Stunden erkämpften Viertelfinal-Erfolg gegen Jannik Sinner aus Italien musste Zverev sich bereits nach 75 Minuten geschlagen geben und konnte nicht an die starke Leistung des Vortags anknüpfen. Am Freitag war der Weltranglistendritte wegen Beschwerden am rechten Oberschenkel behandelt worden und wirkte gegen Tsitsipas nicht auf dem Höhepunkt seiner Kräfte. | 16.04.2022 18:22