Stand: 15.04.2021 15:13 Uhr Tennis in Monte Carlo: Achtelfinal-Aus für Zverev

Alexander Zverev ist beim Masters-Turnier in Monte Carlo im Achtelfinale ausgeschieden. Der an Nummer fünf gesetzte Tennisprofi aus Hamburg unterlag bei der Sandplatzveranstaltung dem Belgier David Goffin 4:6, 6:7 (7:9). "Für die Umstände war es ein ganz ordentliches Match von mir", erklärtee Zverev, der mit einer Ellenbogenverletzung ins Turnier gegangen war. "Der Ellenbogen ist immer noch geschwollen. Ich muss sehen, dass ich das in den Griff bekomme und dann fit für München bin", sagte die Nummer sechs der Welt. Das Turnier in München beginnt am 26. April. | 15.04.2021 15:12