Tennis in Miami: Erstrunden-Aus für Kerber und Korpatsch

Tennisspielerin Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Miami bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die frühere Weltranglisten-Erste und Wimbledonsiegerin aus Kiel unterlag der US-Amerikanerin Sloane Stephens nach einer weitgehend kraftlosen Vorstellung 2:6, 3:6. Der 36-Jährigen gelang es nicht, an ihre beachtliche Leistungssteigerung vom Turnier in Indian Wells anzuknüpfen, bei dem sie vergangene Woche erst im Achtelfinale ausgeschieden war. Ebenfalls an ihrer Auftakthürde in Miami scheiterte Tamara Korpatsch. Die Hamburgerin verlor gegen die Bulgarin Wiktorika Tomowa 2:6, 4:6. | 20.03.2024 21:14