Stand: 07.02.2023 13:08 Uhr Tennis in Linz: Lys im Achtelfinale

Tennisspielerin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Linz das Achtelfinale erreicht. Die 21 Jahre alte Hamburgerin gewann ihr Erstrundenmatch nach 1:47 Stunden gegen die Russin Kamilla Rachimowa mit 6:4, 7:6 (7:5). Lys, Nummer 126 im WTA-Ranking, lag im zweiten Satz bereits 1:5 zurück, holte sich im Anschluss jedoch fünf Spiele in Folge und erkämpfte sich so den Tiebreak, der zur Entscheidung führte. | 07.02.2023 13:07