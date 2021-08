Stand: 19.08.2021 08:20 Uhr Tennis in Cincinnati: Nach Kerber auch Zverev im Achtelfinale

Alexander Zverev hat sein erstes Match nach dem Olympiasieg in Tokio gewonnen und ist beim ATP-Tennisturnier in Cincinnati ins Achtelfinale eingezogen. Der 24 Jahre alte Hamburger gewann 7:6 (7:3), 6:2 gegen den Südafrikaner Lloyd Harris und trifft nun auf Guldo Pella aus Argentinien. Beim parallel stattfindenden WTA-Turnier war zuvor auch Angelique Kerber (Kiel) ins Achtelfinale eingezogen. Die 33 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin gewann in der zweiten Runde 7:5, 2:6, 6:4 gegen die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina. | 19.08.2021 08:10