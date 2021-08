Stand: 21.08.2021 18:31 Uhr Tennis in Cincinnati: Kerber verliert Halbfinale gegen Barty

Angelique Kerber hat beim Tennisturnier in Cincinnati den Einzug ins Endspiel verpasst. Die Kielerin verlor am Sonnabend im Halbfinale gegen die topgesetzte Ashleigh Barty mit 2:6, 5:7. Auch in Wimbledon war Kerber in der Vorschlussrunde an der Weltranglistenersten aus Australien gescheitert. | 21.08.2021 18:30