Stand: 19.08.2021 20:13 Uhr Tennis in Cincinnati: Kerber im Viertelfinale

Tennisspielerin Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Cincinnati ins Viertelfinale eingezogen. Zwei Wochen vor dem Start der US Open gewann die 33-Jährige aus Kiel gegen die neun Jahre jüngere Lettin 4:6, 6:2, 7:5 und unterstrich damit erneut ihre gute Form. In der zweiten Runde hatte Kerber bereits die Olympia-Dritte Jelina Switolina (Ukraine) geschlagen. | 19.08.2021 20:12