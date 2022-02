Stand: 06.02.2022 16:32 Uhr Tennis: Zverev verpasst Turniersieg in Montpellier

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat den Sieg beim ATP-Turnier in Montpellier verpasst. Der Hamburger knüpfte im Finale gegen Alexander Bublik nicht an die starken Vorstellungen in den Runden zuvor an und verlor gegen den Kasachen mit 4:6, 3:6. Zwei Wochen nach seiner Australian-Open-Enttäuschung hatte Zverev seinen 20. Titel auf der Tour angestrebt, doch Bublik war auch im zweiten Aufeinandertreffen zu stark für den 24-Jährigen aus Hamburg. | 06.02.2022 16:31