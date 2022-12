Stand: 31.12.2022 09:53 Uhr Tennis: Zverev verliert bei "Pflichtspiel"-Comeback

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist nach monatelanger Verletzungspause mit einer bitteren Niederlage auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Die deutsche Nummer eins verlor ihr Auftaktmatch beim United Cup gegen den tschechischen Außenseiter Jiri Lehecka in der Ken Rosewall Arena in Sydney 4:6, 2:6. Anschließend unterlag Jule Niemeier 2:6, 5:7 gegen Marie Bouzkova, so dass die Auswahl des Deutschen Tennis-Bunds am Sonntag drei Erfolge benötigt, um die Partie noch zu drehen. | 31.12.2022 09:52